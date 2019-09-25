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Пожилого мужчину держали в рабстве в Карагандинской области

25 Сентября 2019 04:19
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Пожилого мужчину держали в рабстве в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции выявили незаконное удержание человека для привлечения к работам на ферме в одном из аулов в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотрудниками криминальной полиции и местной полицейской службы ДП Карагандинской области проводились оперативно-розыскные мероприятия в рамках ОПМ «Стоп трафик». На одной из зимовок, расположенной в Актогайском районе, сотрудники полиции выявили факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации в отношении 59-летнего мужчины.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 56-летний владелец зимовки, который дал признательный показания. По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы)», - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Вопрос незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации накохится на особом контроле МВД РК и руководства ДП Карагандинской области. И в этой связи в регионе периодический проводятся рейды по зимовкам в одталенных районах области.

Также стражи порядка просят граждан соблюдать меры безопасности: не распивать спиртные напитки с незнакомыми людьми, не отдавать документы, удостоверяющие личность, сообщать родным и близким, куда они направляются для подработок.

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Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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