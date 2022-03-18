Пожилого актюбинца с обморожением спасли в степи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Пожилого актюбинца, вышедшего пешком в буран в соседний поселок, спасли сотрудники ДЧС. Мужчина получил обморожения кистей рук и лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 марта в 20 часов 50 минут на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в буран мужчина пешком направляется из поселка Беккул баба в сторону поселка Белогорка. Незамедлительно была направлена оперативная группа в количестве 4 человек на высокопроходимой технике.

Через два часа в 6 километрах от поселка Беккул баба был найден и спасен мужчина 1953 года рождения. Как оказалось, 69-летний гражданин, несмотря на буран и плохую видимость, хотел дойти до дома пешком, в результате чего получил обморожение кистей рук и лица. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи.

Специалисты советуют, планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушиваться к прогнозам синоптиков, не игнорировать сообщения, рассылаемые службой спасения «112». Оперативную информацию о закрытии либо открытии автодорог можно узнать из мобильного приложения «Дармен» или позвонив на номер 101 либо 112.