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    04:04, 18 Март 2022 | GMT +6

    Пожилого актюбинца с обморожением спасли в степи

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Пожилого актюбинца, вышедшего пешком в буран в соседний поселок, спасли сотрудники ДЧС. Мужчина получил обморожения кистей рук и лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    16 марта в 20 часов 50 минут на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в буран мужчина пешком направляется из поселка Беккул баба в сторону поселка Белогорка. Незамедлительно была направлена оперативная группа в количестве 4 человек на высокопроходимой технике.

    Через два часа в 6 километрах от поселка Беккул баба был найден и спасен мужчина 1953 года рождения. Как оказалось, 69-летний гражданин, несмотря на буран и плохую видимость, хотел дойти до дома пешком, в результате чего получил обморожение кистей рук и лица. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи.

    Специалисты советуют, планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушиваться к прогнозам синоптиков, не игнорировать сообщения, рассылаемые службой спасения «112». Оперативную информацию о закрытии либо открытии автодорог можно узнать из мобильного приложения «Дармен» или позвонив на номер 101 либо 112.

    Теги:
    ДЧС Спасение Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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