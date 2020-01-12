Пожилая женщина в Актау скончалась, выпав из окна

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожилая женщина упала со второго этажа своей квартиры, как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. Факт насильственной смерти не подтвердился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

Ранее сообщалось, что лежащую женщину заметил проходящий мимо житель. С его слов, у нее кровило лицо. Он позвонил в службу 103. Врач и фельдшер диагностировали у женщины политравму, закрытый перелом левой лучезапястной кости, ушибленные раны левой и правой коленной области и тупую травму живота. Женщину доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы, но в 09:45 она, не приходя в сознание, скончалась.







