Пожилая женщина в Актау скончалась, выпав из окна
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожилая женщина упала со второго этажа своей квартиры, как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. Факт насильственной смерти не подтвердился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
В полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
Ранее сообщалось, что лежащую женщину заметил проходящий мимо житель. С его слов, у нее кровило лицо. Он позвонил в службу 103. Врач и фельдшер диагностировали у женщины политравму, закрытый перелом левой лучезапястной кости, ушибленные раны левой и правой коленной области и тупую травму живота. Женщину доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы, но в 09:45 она, не приходя в сознание, скончалась.
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