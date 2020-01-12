+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -4 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожилая женщина в Актау скончалась, выпав из окна

12 Января 2020 21:32
Поделиться:
Пожилая женщина в Актау скончалась, выпав из окна

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожилая женщина упала со второго этажа своей квартиры, как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. Факт насильственной смерти не подтвердился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Новости по теме

В Павлодаре полицейский спас от суицида мать двоих детей
Полицейские спасли усть-каменогорца от суицида Факт доведения до самоубийства школьницы расследуют в Жамбылской области Полицейские отговорили мужчину бросаться с моста в Капшагае

В полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

Ранее сообщалось, что лежащую женщину заметил проходящий мимо житель. С его слов, у нее кровило лицо. Он позвонил в службу 103. Врач и фельдшер диагностировали у женщины политравму, закрытый перелом левой лучезапястной кости, ушибленные раны левой и правой коленной области и тупую травму живота. Женщину доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы, но в 09:45 она, не приходя в сознание, скончалась.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив