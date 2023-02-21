Пожилая женщина погибла во Флориде в результате нападения аллигатора

ОКРУГ СЕНТ- ЛУСИ, ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ - Пожилая женщина погибла в результате нападения аллигатора в округе Сент-Луси, штат Флорида, сообщила в понедельник Комиссия по охране рыбы, дикой природы и окружающей среды Флориды (FWC). По словам официальных лиц, во время нападения женщина выгуливала свою собаку у пруда на территории дома престарелых Spanish Lakes Fairways, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Соседи рассказали, что женщина пыталась спасти собачку, но сама стала жертвой аллигатора. Хищник длиной около 10 футов внезапно вынырнул из воды и утащил 85-летнюю женщину под воду. Отмечается, что собачка пожилой женщины выжила.

Личность женщины пока не установлена, передает USA Today.

Сотрудники Комиссии по охране рыбы и дикой природы выловили аллигатора.

В FWC заявили, что аллигаторы обычно не нападают на людей, смертельные случаи очень редки. По данным комиссии, за последние 10 лет во Флориде в среднем в год регистрируется по восемь случаев нападения аллигаторов.

Фото: www.cbsnews.com