Пожилая женщина погибла в собственном доме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года произошли 623 пожара. Это на 11 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин на брифинге сообщил, что на треть снизилось количество погибших в огне – до 34 человек. Отравление угарным газом получили 24 жителя региона. Материальный ущерб от пожаров превысил 426 млн тенге.

«74 % пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами их являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем», - отметил Д. Растихин.

Отдельную статистику спасатели ведут по отопительному сезону, который начинается с 1-го октября. За этот период зарегистрировали 73 пожара в жилом секторе. До недавнего времени погибших в огне в этот период не было. Первый случай произошел в минувшее воскресенье в селе Николаевке. Загорелся жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили тело 81-летней хозяйки. Предполагаемой причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

«В рамках месячника пожарной безопасности профилактической работой охвачены жилые дома социально уязвимых слоев населения. Всего на учет взяли 4 448 жилых домов, где проживают 12 560 человек, в том числе 5 013 детей. По итогам профилактических работ в 1 040 домах выявили около двух тысяч нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и систем отопления. Неустраненными остаются 469 нарушений в 334 домах.

С июня установили 1 220 датчиков в домах социально-уязвимых слоев населения», - добавил Д. Растихин.