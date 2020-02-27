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Пожилая семейная пара погибла во время пожара в ВКО

27 Февраля 2020 19:19
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Пожилая семейная пара погибла во время пожара в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Алтае Восточно-Казахстанской области во время пожара погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

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В УЧС рассказали, что крупный пожар произошёл по улице Пугачева. Здесь огнём был охвачен жилой дом и хозяйственные постройки на площади 100 кв. метров. В результате пожара погибла пожилая семейная пара, мужчина 1941 года рождения и женщина 1945 года рождения.

«Внучку пожилой пары, 2005 года рождения, удалось спасти, разбив окно дома. Причина пожара устанавливается, материал направлен в отдел полиции города Алтая», - пояснили в УЧС.

Минувшей ночью пожарные СПЧ3 ликвидировали еще 2 пожара. В селе Зубовск из-за неисправной электропроводки автомобиля произошло возгорание гаража и машины на площади 30 кв. метров. В городе Алтае по улице Добролюбова огнём был поврежден жилой дом на площади 50 кв. метров. Предположительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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