Пожилая семейная пара погибла во время пожара в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Алтае Восточно-Казахстанской области во время пожара погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС рассказали, что крупный пожар произошёл по улице Пугачева. Здесь огнём был охвачен жилой дом и хозяйственные постройки на площади 100 кв. метров. В результате пожара погибла пожилая семейная пара, мужчина 1941 года рождения и женщина 1945 года рождения.

«Внучку пожилой пары, 2005 года рождения, удалось спасти, разбив окно дома. Причина пожара устанавливается, материал направлен в отдел полиции города Алтая», - пояснили в УЧС.

Минувшей ночью пожарные СПЧ3 ликвидировали еще 2 пожара. В селе Зубовск из-за неисправной электропроводки автомобиля произошло возгорание гаража и машины на площади 30 кв. метров. В городе Алтае по улице Добролюбова огнём был поврежден жилой дом на площади 50 кв. метров. Предположительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.