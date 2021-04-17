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Пожертвования украл мужчина в мечети в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
17 Апреля 2021, 14:00
Пожертвования украл мужчина в мечети в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Житель Туркестанской области задержан в Рыскуловском районе Жамбылской области по обвинению в краже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 32-летний мужчина обвиняется в краже денег из ящика для пожертвований в мечети.

«В Рыскуловский районный отдел полиции обратился имам сельской мечети и сообщил о том, что неизвестный украл собранную милостыню, пояснили в правоохранительном ведомстве. - Преступник ночью взломал окно мечети, украл деньги из ящика для пожертвований и скрылся с места преступления».

Сотрудники Рыскуловского районного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам задержали жителя Туркестанской области 1989 года рождения. Мужчина признался в содеянном.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 188 части 3 пункта 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (кража). Ведется досудебное расследование, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


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