Пожары в трех регионах: провести полную проверку многоэтажных домов просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев попросил провести полную проверку многоэтажных жилых домов, времянок, а также принять жесткие меры по результатам расследования пожаров, имевших место в Жанатасе, Кызылорде и Петропавловске, в которых погибли люди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом для нашего депутатского запроса послужили трагические события, произошедшие на прошлой неделе в Жамбылской, Кызылординской областях и городе Петропавловске и приведшие к человеческим жертвам. Эти события болью отозвались в сердцах всех казахстанцев. От имени депутатов выражаем глубокие соболезнования родным и близким, потерявшим в результате пожара ни в чем не повинных детей и граждан. всех волнует вопрос: «Кто ответит за смерть этих граждан?». Это событие должно стать большим уроком для соответствующих местных исполнительных органов. До каких пор наши граждане будут оставаться жертвами пожаров? Где гарантия, что такие события в будущем не повторяться?» - заявил депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев на пленарном заседании.

По его словам, в предвыборной программе партии «Nur Otan» «Путь перемен - достойная жизнь каждого!» особое место отводится защите прав детей, в том числе на их безопасную жизнь. Как отмечает мажилисмен, трагические события показали, что имеются вопросы, требующие кардинального решения.

Депутат напомнил, что 19 февраля в одной из квартир города Жанатаса Жамбылской области произошел пожар из-за того, что дети остались без присмотра взрослых. Находившиеся в это время в квартире пятеро детей задохнулись угарным газом.

Кроме того, 18 февраля в Кызылорде произошла аналогичная ситуация, в результате пожара пострадали пятеро детей и погиб годовалый ребенок. В результате пожара, произошедшего 21 февраля в Петропавловске, погибли два человека, 13 госпитализированы.

«В сентябре прошлого года было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое было обеспечено соответствующими полномочиями и кадрами. Однако его работа не всегда своевременна и эффективна. За девять месяцев 2020 года в стране произошло более девяти тысяч пожаров, 228 человек погибли, 217 получили ранения. В МЧС заявили, что идет подготовка к отопительному сезону. По их данным, все работы завершены и даны указания по устранению недостатков. Однако произошедшие трагические события показали недостаточную профилактическую работу», - сказал Ф. Каратаев.

В этой связи депутат попросил Премьер-Министра Аскара Мамина поручить Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов провести полную проверку многоэтажных жилых домов, особенно времянок, дач и других неблагоустроенных жилищ на предмет оказания помощи в каждом конкретном случае.

«По результатам расследования инцидентов в Жанатасе, Кызылорде и Петропавловске принять самые жесткие меры к виновным должностным лицам и дать об этом информацию в СМИ. Взять на особый контроль ситуацию по предупреждению подобных ситуаций, ориентировать МЧС и местные акиматы на проведение системной работы по контролю за пожарной безопасностью и усилению профилактических мер», - обратился депутат Мажилиса.