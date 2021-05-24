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    14:50, 24 Май 2021 | GMT +6

    Пожары в СКО: четыре дома и три машины сгорели в выходные дни

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшие выходные дни произошло 13 пожаров. Горели четыре жилых дома, шесть хозпостроек и три автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Самым резонансным, пожалуй, стал пожар в трехэтажном жилом доме по улице Васильева в Петропавловске. Страшные кадры с горящими балконами распространяли пользователи в социальных сетях.

    Пожар прокомментировал на брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Урал Абдрахманов. Он рассказал, что сообщение о возгорании в семиквартирном жилом доме поступило в 14.22 часов.

    Пожарные прибыли на место через 11 минут. От дома до ближайшей пожарной части – шесть километров. Не лучшим образом на оперативности сказалась загруженность улиц автомобилями. С такой же проблемой спасатели столкнулись во дворе дома. Более того, пожарные не могли сразу развернуть все прибывшие силы и средства из-за высокого забора, которым огорожен дом, и закрытых ворот. К моменту прибытия открытым пламенем горели балконы с первого по третий этажи. Огонь перекинулся на кровлю дома.

    Пожарные работали по повышенному номеру вызова. Локализовали возгорание в 15.36 часов, полностью ликвидировали – в 16.02 часов.

    Из дома эвакуировали 12 человек, спасли двоих. Жертв и пострадавших нет.

    Огонь уничтожил пристроенную террасу, балконы, деревянные конструкции кровли. От высокой температуры оплавились пластиковые конструкции балконов и окон квартир, расположенных выше.

    «Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Предполагаемой причиной возгорания является источник электротехнического происхождения. Работают специалисты», - сказал У. Абдрахманов.

    Через полчаса после вызова на улицу Васильева поступил звонок о возгорании дома по улице Жумабаева. Дом нежилой, однако огонь мог перекинуться на соседний частный дом.

    Всего с начала года по области зарегистрировали 295 пожаров, из которых 80% произошли в частном жилом секторе. С начала пожароопасного периода зафиксировали 14 лесных пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с огнем.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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