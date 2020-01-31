Пожары в Австралии: объявлено чрезвычайное положение в Канберре

КАНБЕРРА. ВВС - КАЗИНФОРМ - Власти Австралийской столичной территории (ACT) объявили чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров, бушующих на юге Канберры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По словам чиновников, это самая серьезная угроза пожара за последние два десятилетия.

Пожаром охвачено более 18 500 гектаров на юге территории.

Жителей пригородов Канберры призвали быть готовыми к возможной эвакуации.

Небольшая территория, расположенная между Сиднеем и Мельбурном, насчитывает около 400 000 жителей.

В 2003 году лесные пожары в пригороде Канберры унесли жизни четырех человек, более 500 человек пострадали, 470 домов были разрушены.

Подобные погодные условия были зарегистрированы в пятницу, заявили власти.

«Сейчас столичная территория находится под угрозой разрушительного лесного пожара», - заявил журналистам в пятницу главный министр столичного региона Эндрю Барр. «В настоящее время для правительства столичной территории нет более важного вопроса, чем угроза лесного пожара».

Г-н Барр предупредил, что пожары «могут стать неуправляемыми», так как температура воздуха поднялась до 40 градусов наряду с сильным ветром.

Он сказал, что самый сильный пожар бушевал к югу от района Таггеранонг, в 20 минутах езды к югу от здания парламента в Канберре.

Он добавил, что чрезвычайное положение, которое дает пожарным органам дополнительные силы, средства и ресурсы, будет действовать «до тех пор, пока Канберра находится в опасности».

Пожары неделями бушевали вокруг города. В прошлый четверг аэропорт Канберры был закрыт из-за опасности возникновения пожара на его территории.

Трое американских пожарных погибли в тот же день в результате крушения самолета, тушившего лесные пожары недалеко от города.

С начала сентября в результате лесных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 33 человека и разрушены тысячи домов. Более 11 миллионов гектаров земли было выжжено.