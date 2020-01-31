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Пожары в Австралии: объявлено чрезвычайное положение в Канберре

31 Января 2020 13:47
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Пожары в Австралии: объявлено чрезвычайное положение в Канберре

КАНБЕРРА. ВВС - КАЗИНФОРМ - Власти Австралийской столичной территории (ACT) объявили чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров, бушующих на юге Канберры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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По словам чиновников, это самая серьезная угроза пожара за последние два десятилетия.

Пожаром охвачено более 18 500 гектаров на юге территории.

Жителей пригородов Канберры призвали быть готовыми к возможной эвакуации.

Небольшая территория, расположенная между Сиднеем и Мельбурном, насчитывает около 400 000 жителей.

В 2003 году лесные пожары в пригороде Канберры унесли жизни четырех человек, более 500 человек пострадали, 470 домов были разрушены.

Подобные погодные условия были зарегистрированы в пятницу, заявили власти.

«Сейчас столичная территория находится под угрозой разрушительного лесного пожара», - заявил журналистам в пятницу главный министр столичного региона Эндрю Барр. «В настоящее время для правительства столичной территории нет более важного вопроса, чем угроза лесного пожара».

Г-н Барр предупредил, что пожары «могут стать неуправляемыми», так как температура воздуха поднялась до 40 градусов наряду с сильным ветром.

Он сказал, что самый сильный пожар бушевал к югу от района Таггеранонг, в 20 минутах езды к югу от здания парламента в Канберре.

Он добавил, что чрезвычайное положение, которое дает пожарным органам дополнительные силы, средства и ресурсы, будет действовать «до тех пор, пока Канберра находится в опасности».

Пожары неделями бушевали вокруг города. В прошлый четверг аэропорт Канберры был закрыт из-за опасности возникновения пожара на его территории.

Трое американских пожарных погибли в тот же день в результате крушения самолета, тушившего лесные пожары недалеко от города.

С начала сентября в результате лесных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 33 человека и разрушены тысячи домов. Более 11 миллионов гектаров земли было выжжено.


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Ключевые слова: Происшествия, Экология,
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