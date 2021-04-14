Пожароопасный период наступил в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели предупредили жителей региона о наступлении пожароопасного периода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В скором времени в области завершится отопительный сезон. Спасатели подводят неутешительные итоги. За это время в регионе произошло 379 пожаров, в которых погибли 36 человек. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном, число пожаров увеличилось на 37%, погибших – на 20%.

«Основные причины пожаров: нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, при монтаже и эксплуатации электрических сетей и приборов и неосторожное обращение с огнем. У многих погибших в огне в крови было обнаружено присутствие этилового спирта», - сказал на брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Урал Абдрахманов.

Он добавил, что все это время проводилась профилактическая работа. Пожарные обошли более 70 тысяч жилых домов. В 600 домах социально-уязвимых слоев населения установили датчики угарного газа. Всего по области 4,5 тысячи таких семей. Работу по установке датчиков продолжат и в этом году.

Не успел завершиться отопительный сезон, как с 12 апреля начался летний пожароопасный период.

«Будет усилена профилактическая работа с населением, руководителями агроформирований о соблюдении правил пожарной безопасности в летний период. Пройдут проверки лесничеств и мест отдыха. В прошлом году по области произошло 29 лесных пожаров. Пожаров стало больше. Чаще всего причиной остается неосторожное обращение с огнем, непотушенные спички и сигареты», - отметил У. Абдрахманов.