Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пожароопасный период начнется раньше – спасатели СКО

Олеся Жуковень
29 Марта 2023, 23:00
Пожароопасный период начнется раньше – спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 108 пожаров, в которых погибли 10 человек, трое получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, от отравления угарным газом пострадали 22 жителя региона, один погиб.

«76% пожаров приходятся на жилой сектор. Основными причинами их возникновения являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем», - отметил заместитель начальника департамента Дмитрий Растихин.

Он добавил, что в регионе прогнозируется ранее начало пожароопасного периода, когда происходят возгорания сухой растительности в населенных пунктах, дачных участках и открытых территориях. В прошлом году неоднократно регистрировали переход огня на дома и строения. По словам Д.Растихина, происходило это из-за невыполнения мероприятий по очистке территории вокруг населённых пунктов, междворовых пространств от сухой растительности, не были созданы минерализованные полосы.

В департаменте напомнили, что за нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге) на физических лиц и от 30 до 100 МРП (103,5 до 345 тысяч тенге) – для юридических. При повторном нарушении суммы штрафов значительно возрастают.


Северо-Казахстанская область   Происшествия   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО