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    16:24, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Пожароопасный период начался в центральной части Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 12 апреля в центральной части Казахстана начался пожароопасный период. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы на онлайн-брифинге в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, с 12 апреля в центральной части Казахстана начался пожароопасный период. В целом, с этого периода пожарные подразделения департамента три раза выезжали на ликвидацию крупных очагов возгораний – сухой травы, зарослей камыша. Буквально вчера в 23:19 часов на пульт «101» департамента поступило сообщение о возгорании сухостоя камыша по адресу: улица 128 района Есиль. По прибытии на место происшествия было установлено, что открытым пламенем происходит горение сухой травы и камыша на площади порядка двух гектаров. Тушение пожара осложнялось порывистым ветром. На место возгорания были оперативно направлены силы и средства департамента по ЧС в составе 6 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава. В рамках взаимодействия с местными исполнительными органами для подвоза воды были привлечены 4 поливо-моечные машины. В результате принятых мер возгорание было полностью ликвидировано, жертв и пострадавших нет», – сказал Е. Отаргалымулы.

    Начальник управления напомнил в связи с началом пожароопасного сезона, что территории дачных участков должны своевременно очищаться от горючего мусора и сухой травы. Запрещается разводить костры в жаркую, сухую и ветреную погоду, а также на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений. Рекомендуется при проведении работ на дачных участках быть осторожными при использовании огня, соблюдать правила пожарной безопасности. При возникновении нештатной ситуации необходимо сразу звонить по номеру «101».

    Теги:
    МЧС Астана Правоохранительные органы
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