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Пожароопасный период: какие меры безопасности принимают в Акмолинской области

20 Мая 2021 22:18
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Пожароопасный период: какие меры безопасности принимают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - С апреля в регионе на территории лесного фонда начался пожароопасный период. Местными властями принимаются все необходимые меры для предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

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По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, весной и летом резко увеличивается риск возникновения природных пожаров. Чаще всего пожары случаются из-за оставленных без присмотра костров, брошенных окурков и спичек, искр из глушителей транспортных средств, выжигания травы, оставленных осколков стекла, что срабатывают как линзы. Гораздо реже их причиной являются грозовые разряды и самовозгорания.

«В целом на текущий сезон подготовлено 206 единицы техники, 3 пожарно-насосных станции, 300 ранцевых огнетушителей, 98 мотопомп и 800 хлопушек. В населенных пунктах созданы 208 добровольных противопожарных формирований. Также проведены проверки на объектах летнего отдыха детей и подростков, пансионатах и санаториев, находящихся на опасных территориях и лесных массивах», - проинформировал на брифинге руководитель ведомства Нурлан Атыгаев.

Одним из действенных методов своевременного обнаружения лесных пожаров стал космический мониторинг, авиа- и наземное патрулирование. В особую зону воздушного патруля вошли 5 районов области - Зерендинский, Сандыктауский, Бурабайский, Буландинский, Аккольский, где работают круглосуточно авиагруппы АО «Казавиалесоохрана». Ежедневно 56 мобильными группами проводятся рейды по нарушению пожарной безопасности. Всего проведено 355 рейдов. К административной ответственности привлечено 49 лиц.

Виновные лица будут привлекаться к административной ответственности по статьям 336 и 367 Кодекса об административных правонарушения Республики Казахстан, напомнили в акимате.



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#Акмолинская область   #Безопасность   #Другие государственные органы  
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