Пожарный вынес 27-литровый газовый баллон из огня в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На одной из дач города ночью горели домик и теплица, пламя тушили семеро пожарных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 июня, в 02.39, поступило сообщение о загорании дачных домиков в садоводстве «Металлург». На территории действующего дачного участка горели деревянные конструкции кирпичного дачного домика и деревянные конструкции теплицы на общей площади 60 квадратных метров», - сообщили прессе в департаменте чрезвычайных ситуаций Павлодарской области.

Пожар ликвидировали в 03.40, добавили спасатели. Хозяин дачи, причина и ущерб устанавливаются. На месте работали семь человек личного состава и две единицы техники.

«Из дачного домика старшим пожарным пожарной части № 3 сержантом гражданской защиты Жалеловым Асхатом был эвакуирован один газовый баллон емкостью 27 литров. Благодаря оперативным и слаженным действиям сержанта гражданской защиты Жалелова Асхата была предотвращена угроза взрыва баллона», - добавили в ДЧС.