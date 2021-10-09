Пожарный-спасатель изготавливает снаряжение для верховой езды в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Редкое на сегодняшний день ремесло карагандинский пожарный-спасатель Баглан Мырзаханов перенял у отца. В свободное от службы время он изготавливает сёдла, стремена, уздечки, удила, поводки, подпругу и другое. Каждую вещь старается оформить в национальном стиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Младший сержант гражданской защиты служит в пожарной части №11. Несмотря на непростую работу, находит время и для хобби.

«Я хочу, чтобы казахские национальные ценности не были забыты потомками. В свободное время занимаюсь изготовлением снаряжения для верховой езды. Отец с детства знакомил нас с особенностями конской сбруи», – говорит мастер.

Баглан любит лошадей. Он вырос в селе и с раннего детства в седле, поэтому не понаслышке знает, насколько важна для всадника качественная конная упряжь.

«На полное изготовление одного седла нужно около месяца. Я стараюсь сделать его безупречным, с национальным колоритом, орнаментом. А на изготовление кнута уходят 2–3 дня. Верховая езда должна быть удобной, это зависит в том числе и от кнута в руках», – отмечает ремесленник.