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    07:47, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Пожарный спас тонущего ребенка в Семее

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    Фото: t.me/qr_tjm
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В выходные дни в Семее из воды спасено два человека, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС региона, 3 июня в поселке Шульбинск сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов проходил по берегу и увидев, что ребенок тонет, успел оказать помощь.

    «Установлено, что мужчина 1978 года рождения при отдыхе с семьей на побережье реки Иртыш увидел тонущего человека после чего незамедлительно бросившись на помощь вытащил из воды, а также оказал первую доврачебную помощь мужчине 1987 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра врачей скорой медицинской помощи пострадавший был передан сотрудникам Управления полиции Семея», - говорится в сообщении ДЧС.

    Второй инцидент произошел в этот же день в поселке Шульбинск, где сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов спас тонущего ребенка.

    Младший сержант гражданской защиты на базе отдыха «Жанай» в поселке Шульбинск проходя мимо беседок заметил тонущего ребенка, который в панике захлебываясь водой махал руками. Алтынбек долго не раздумывая кинулся на помощь. Не снимая одежду с себя бросился в воду за ребенком. Вытащив мальчика на берег оказал ему доврачебную медицинскую помощь. После чего ребенка передали родителям. Состояние мальчика удовлетворительное.


    Теги:
    Общество Спасение Абайская область ДЧС
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