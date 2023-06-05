Пожарный спас тонущего ребенка в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В выходные дни в Семее из воды спасено два человека, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС региона, 3 июня в поселке Шульбинск сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов проходил по берегу и увидев, что ребенок тонет, успел оказать помощь.

«Установлено, что мужчина 1978 года рождения при отдыхе с семьей на побережье реки Иртыш увидел тонущего человека после чего незамедлительно бросившись на помощь вытащил из воды, а также оказал первую доврачебную помощь мужчине 1987 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра врачей скорой медицинской помощи пострадавший был передан сотрудникам Управления полиции Семея», - говорится в сообщении ДЧС.

Второй инцидент произошел в этот же день в поселке Шульбинск, где сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов спас тонущего ребенка.