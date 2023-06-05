Пожарный спас тонущего ребенка в Семее
Как сообщили в ДЧС региона, 3 июня в поселке Шульбинск сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов проходил по берегу и увидев, что ребенок тонет, успел оказать помощь.
«Установлено, что мужчина 1978 года рождения при отдыхе с семьей на побережье реки Иртыш увидел тонущего человека после чего незамедлительно бросившись на помощь вытащил из воды, а также оказал первую доврачебную помощь мужчине 1987 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра врачей скорой медицинской помощи пострадавший был передан сотрудникам Управления полиции Семея», - говорится в сообщении ДЧС.
Второй инцидент произошел в этот же день в поселке Шульбинск, где сотрудник Пожарной части № 6 Алтынбек Алимжанов спас тонущего ребенка.
Младший сержант гражданской защиты на базе отдыха «Жанай» в поселке Шульбинск проходя мимо беседок заметил тонущего ребенка, который в панике захлебываясь водой махал руками. Алтынбек долго не раздумывая кинулся на помощь. Не снимая одежду с себя бросился в воду за ребенком. Вытащив мальчика на берег оказал ему доврачебную медицинскую помощь. После чего ребенка передали родителям. Состояние мальчика удовлетворительное.