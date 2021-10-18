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    05:55, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожарный пост открыли в отдаленном селе Акмолинской области

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    АЗАТ. КАЗИНФОРМ - В рамках ГЧП в селе Азат Аккольского района Акмолинской области открылся пожарный пост, который будет работать на базе сельскохозяйственного предприятия КХ «Алтын Жер Астана 2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, это третий пожарный пост, который будет функционировать в Аккольском районе.

    «Пожарный пост обеспечит противопожарную защиту села Азат и близ расположенных населенных пунктов, а также лесостепных массивов. Функционирование пожарного поста будет осуществляться в круглосуточном и круглогодичном режиме. В нем службу посменно будут нести шесть человек», - отметили в ведомстве.

    В период подготовительных мероприятий личным составом ПЧ-26 Аккольского района при поддержке ОЧС района во взаимодействие с акиматом района проведен ремонт пожарной автомашины АЦ-40, переданной на баланс местных исполнительных органов. Проведена покраска автоцистерны, ремонт топливной аппаратуры, трансмиссии, замена резины. Акиматом выделены 590 тысяч тенге.

    В свою очередь, КХ «Алтын Жер Астана 2020», на базе которого будет располагаться и функционировать пожарный пост, обеспечило условия для дежурства личного состава.

    «Пожарный пост обеспечен отапливаемым гаражом, проведена телефонная связь, выделено отдельно спальное помещение и комната приема пищи. На вооружении состоит пожарный автомобиль, на круглосуточное боевое дежурство будет заступать личный состав поста из числа жителей села. С личным составом проведены обучение на базе ПЧ-26 города Акколя. Вновь созданная команда будет не только выезжать на возгорания, но и участвовать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций, происходящих в зоне их ответственности, помогать людям, попавшим в критическую ситуацию, оказывать помощь населению и проводить агитационно-профилактическую работу среди жителей населенных пунктов», - добавили в ведомстве.

    Содержание поста взяло на себя в рамках государственного частного партнерства КХ «Алтын Жер Астана 2020».

    Теги:
    МЧС Безопасность Правоохранительные органы Акмолинская область
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