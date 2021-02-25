НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожарный погиб при исполнении служебного долга в Павлодарской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 февраля 2021 года в 7:46 поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Аксу города Аксу Павлодарской области. В четырехкомнатном жилом доме произошел пожар на общей площади 80 кв.м. Пожар локализован в 10:16, ликвидирован в 11:00. При тушении пожара при работе звена газодымозащитной службы ухудшилось самочувствие командира отделения пожарного поста №12 города Аксу сержанта гражданской защиты Арыстанбека Машрапа 1997 г.р. С места пожара командира отделения в бессознательном состоянии доставили в сельскую врачебную амбулаторию Аксу, вскоре была констатирована его смерть. Причина смерти устанавливается», - сказал Талгат Уали.

В ведомстве добавили, что также с места пожара был доставлен в больницу Аксу младший сержант гражданской защиты пожарный пожарного поста №12 Ермек Турлыбеков 1995 г.р., позже госпитализирован в больницу Павлодара.

Сержант гражданской защиты Арыстанбек Машрап в органах гражданской защиты с 2018 года, уроженец Павлодара, женат.

Коллектив Министерства по ЧС РК выражает глубочайшее соболезнование родным и близким в связи с его безвременной кончиной.

Подвиги сотрудников ЧС, отдавших свои жизни во имя спасения людей, бессмертны. В период с 1991 по 2021 годы при исполнении служебного долга погибло 53 сотрудника органов гражданской защиты.