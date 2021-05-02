Пожарный поезд привлекли к тушению пожара на полигоне ТБО в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На полигоне ТБО города Кокшетау, находящемся в селе Красный Яр, продолжается тушение пожара. Спасатели привлекли к процессу пожарный поезд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

1 мая в 08:55 пожарным-спасателям города Кокшетау поступило сообщение, о том, что на полигоне ТБО в Красном Яре произошло возгорание твердо-бытовых отходов, вследствие чего образовалось облако едкого дыма.

«В тушение задействованы пять единиц техники ДЧС, 21 человек личного состава ДЧС, 10 единиц техники от местных исполнительных органов, 15 человек личного состава», - пояснил начальник УЧС города Кокшетау Асет Джаксылыков.

Дополнительно на ТБО были направлены семь сотрудников и две единицы техники из СПЧ №1 и СПЧ №2 города Кокшетау.

«Для бесперебойной подачи огнетушащих средств и подвоза воды к месту возгорания был направлен пожарный поезд, который дислоцируется в Кокшетау. Пожарный поезд имеет две цистерны по 50 кубов. На данный момент производится заправка поливомоечных машин города Кокшетау для того, чтобы их подвезти к пожарным автоцистернам, которые производят тушение на территории полигона ТБО», - добавил заместитель начальника ГУ «Спи АСР» Ерлан Молдаханов.





Балансодержателем полигона является ТОО «Кокше–Тазалык». На данный момент площадь возгорания составляет 500 кв м, тогда как общая площадь полигона – 9 га.

«Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.