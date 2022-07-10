10 Июля 2022 20:00

Пожарный контроль выявил нарушения в акмолинских детских лагерях

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 25 нарушений было выявлено в ходе пожарного контроля четырех детских оздоровительных лагерей в Акмолинской области. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за истекший период 2022 года в Акмолинской области зарегистрировано 429 пожаров. От опасных факторов пожара погибли 17 человек и получили травмы семеро. От отравления угарным газом погиб один акмолинец и были травмированы трое.

«Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 305 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 2,5 %. Большая часть пожаров с гибелью людей в жилом секторе приходится на неблагополучные семьи, ведущие асоциальный образ жизни (10 из 17),

в основном по причине неосторожного обращения с огнем (курение в постели в нетрезвом виде)», - поделился М. Шапагатов.

Еще одной частой причиной пожаров спикер назвал нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, связанные с неквалифицированным ремонтом электропроводки, перегрузка электрических сетей и естественный процесс старения изоляции, что приводит короткому замыканию проводов.

«С начала пожароопасного периода зафиксировано 32 лесных и один степной пожар. Количество лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 38,4 %, на 3 % снизились возгорания травостоя», - отметил выступающий.

Для недопущения возникновения лесостепных пожаров мобильными группами проведено 1 тыс. 7 рейдовых мероприятий, по результатам рейдов за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и другие нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 96 лиц с предъявлением штрафов на сумму 1 млн 937 тыс. 328 тенге.

«Также в летний период особое внимание уделяется детским оздоровительным лагерям. Всего на учете департамента состоит 17 детских оздоровительных лагерей, из них в текущем году осуществляют деятельность 13. Из функционирующих лагерей государственному пожарному контролю были подвержены четыре объекта, на которых выявлено 25 нарушений, к административной ответственности привлечены четыре должностных лица в виде предупреждения», - пояснил М. Шапагатов.

В ходе проведения проверок лагерей особое внимание уделялось наличию и работоспособности систем обнаружения и тушения пожаров, обеспеченности объектов первичными средствами пожаротушения, наличие и состояние путей эвакуации, обеспеченность объектов противопожарным водоснабжением, а также техническое состояние электросетей. В процессе проведения проверок с персоналом проведено 52 инструктажа и 13 учений по действиям в случае возникновения пожаров.