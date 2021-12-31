Пожарных-снеговиков слепили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарском департаменте ЧС объявили конкурс на лучшую снежную фигуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как прокомментировали в пресс-центре ДЧС, это конкурс - поздравление граждан Казахстана с наступающим Новым годом.

Неизменным символом Нового года противопожарной службы стала пожарная машина. Каждая из команд лепила с действующего прототипа. В пожарной части №3 и №4 взяли за основу автоцистерну на базе КаМАЗа, в пожарной части №1 даже снабдили снеговик настоящим проблесковым маячком. Бойцы пожарного поста спасательной станции «Дельфин» использовали автомобиль первой помощи «ГАЗель».

«В нашем районе очень много детей, приходят, фотографируются, взрослые тоже, – сообщил начальник пожарного поста №11 пожарной части №3 Бердалы Аралбаев. – Для самых маленьких ребятишек мы совместно с водолазным подразделением поставили еще пожарную машинку и снеговика-спасателя».

В пожарной части №3 решили не ограничиваться только техникой – так появились пожарный, Дед Мороз, Снегурочка-медсестра и снеговик.

«Мы отталкивались от символов Нового года и от наших должностей, поэтому выбрали Деда Мороза, снеговика, пожарного и сотрудницу медпомощи, – пояснил один из изготовителей снеговиков пожарный-спасатель Мансур Амантаев – Пожарного, как положено, одели в боевку, надели каску. Чтобы не возникало сложности при одевании, мы сделали его широкоплечим».

Личный состав пожарной части №4 пошел еще дальше – дополнительно они сделали тигра изо льда и снега. Сами выпилили на реке ледяные блоки, вырезали нижнюю часть тигра и лапы.

«Оказалось очень трудно делать ледяные скульптуры – голова никак не получалась. И тогда мы решили скомбинировать – тело выполнили из льда, а голову слепили из снега. Раскрашивать не стали – получился белый тигр-барс», – улыбается Даулет Смагулов.

Но и на этом не бойцы не остановились: собрали из покрышек снеговика, девушки-диспетчеры нарядили елку, сделали подарки, развешали гирлянды вдоль забора, чтобы композиция подсвечивалась ночью. Не забыли и про внутреннее оформление помещения и совместными силами собрали снеговика из одноразовых пластиковых стаканчиков. В итоге на снеговика ушло около 800 стаканчиков.

В пресс-центре ДЧС подчеркнули, что в конкурсе-поздравлении, единственном в республике в этом году, приняли участие сотрудники 21 пожарной части и поста Павлодарской области.