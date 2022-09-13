Пожарных наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев наградил пожарных, которые тушили пожар в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Часы и благодарственные письма получили 10 спасателей, принимавших участие в тушении пожара в Костанайской области. Еще 25 акмолинских пожарных получат награды от Президента страны, остальные – от министра по ЧС РК.

Ермек Маржикпаев сказал, что в спасении жителей области от природного пожара от Акмолинской области участвовало 60 огнеборцев и 8 единиц техники. Задействовали вертолетную технику МИ-8.

«При тушении пожаров наши спасатели эвакуировали около 2 тыс. человек, спасли 6 населенных пунктов: села Аманкарагай, Аулиеколь, Лесное, Баганалы, Озерное и Казанбасы. Также они приняли участие в тушении лесостепных площадей. Пожарные круглосуточно ведут борьбу с природными явлениями. Это снизило количество возгораний лесов и степей в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом», - поделился Е. Маржикпаев.

Аким области напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области заявил о необходимости решения социальных вопросов сотрудников ведомства, в том числе обеспечения жильем, повышения уровня профессиональной подготовки кадров, а также серьезного укрепления материально-технического оснащения территориальных подразделений Министерства по ЧС.

За последние три года ДЧС Акмолинской области приобрел 30 единиц специализированной и оперативной техники, более 270 комплектов различного пожарно-технического и спасательного оборудования на сумму около 1 млрд тенге.

«На 2023 год из местного бюджета планируется выделить около 300 млн тенге для приобретения 7 единиц специализированной техники и 12 комплектов пожарно-технического и спасательного оборудования, что почти на 50% больше объема средств, выделенного в 2019 году», - отметил Ермек Маржикпаев.

Ранее сообщалось, что акмолинские пожарные в числе последних покинули Костанайскую область и вернулись домой. Принимавшим участие в тушении пожара выплатят премию в размере двойного оклада и недельный отдых.