Пожарные вытянули из снежного заноса машины скорой помощи в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные погодные условия сказались сегодня на работе сотрудников скорой помощи. Две бригады скорой помощи в Жезказгане застряли на улице из-за снежного затора при транспортировке больного. Однако благодаря слаженным действиям пожарных бригады скорой помощи благополучно добрались до пункта назначения, не переохладив пациента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пост благодарности пожарным написала в Insragram диспетчер скорой помощи Жезказгана Анастасия Жуковская. Публикацию на своей официальной странице опубликовал департамент по чрезвычайным ситуациям по Карагандинской области.

«Сегодня в связи с погодными условиями (метель, буран, снегопад) бригады скорой помощи застряли на улице из-за снежного затора при транспортировке больных.

Позвонили в 112, пожарные помогли оперативно вытащить машины. С пациенткой все в порядке, никаких переохлаждений не было. Просто не доехали до стационара, замело все. Приехала одна машина пожарной и вытащила наши машины скорой помощи. Мы хотели выразить благодарность коллегам, потому что своими силами не получилось выбраться из ситуации. Фельдшера помогали даже, но не получилось в силу того, что спецтехники нет», - рассказала в телефонной беседе корреспонденту Казинформа диспетчер скорой помощи.

В пресс-службе ДЧС по Карагандинской области сообщили, что в пожарном расчете было два человека. Пожарные вытащили машину скорой помощи из снежного затора и доставили в модульную больницу.

«Коллектив скорой помощи города Жезказган сердечно благодарит коллег службы 112 за оказанную нам помощь. Низкий поклон службе 112. Они незамедлительно откликнулись на нашу просьбу о помощи вытянуть наши машины из снежного затора. Спасибо огромное бригаде, приехавшей к нам и отдельное спасибо диспетчеру Елтінді. Коллектив скорой помощи желает всем здоровья, благополучия», - выразила благодарность от всего коллектива скорой помощи диспетчер Анастасия Жуковская.