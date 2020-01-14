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Пожарные вытащили из огня два газовых баллона в Экибастузе

14 Января 2020 05:29
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Пожарные вытащили из огня два газовых баллона в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С риском для жизни 14 пожарных боролись с огнем в частном доме Экибастуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«10 января, в 22 часа 49 минут, на пункт связи пожарной части № 6 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области» поступило телефонное сообщение о загорании частного дома по адресу: Экибастуз, улица 13-й Северный, дом 43. К месту вызова незамедлительно был направлен дежурный караул в составе двух отделений на трех автоцистернах во главе с начальником караула пожарной части № 6 капитаном гражданской защиты Шыбынаевым, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - На момент прибытия открыто горел гараж, пламя перекинулось на веранду и сарай. В ходе разведки выяснилось, что в гараже находятся два газовых баллона и автомобиль».

Пламя тушили 14 человек личного состава и три единицы пожарной техники. Пожар ликвидировали в 05 часов 15 минут.

«Огнем уничтожены деревянные полки в веранде и кладовке, деревянные двери, оконные рамы кухни. Полностью сгорел автомобиль «Nissan Cefiro» 1997 года выпуска, пристроенные к дому деревянный сарай и гараж, 1 тонна сена на общей площади 112 квадратных метров, - рассказали в ДЧС. - В ходе тушения пожара звено газодымозащитной службы эвакуировало два газовых баллона по 27 литров».


Фото ДЧС Павлодарской области


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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