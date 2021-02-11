Пожарные вынесли пять газовых баллонов из огня в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дежурный караул пожарных тушил огонь в гараже частного дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Десятого января на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области поступило сообщение о пожаре гаража по улице Машхура Жусупа, 269», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

На место ЧП выехал дежурный караул подразделений пожарной части №3 в составе одного отделения.

Как оказалось, на территории частного дома, в отдельно стоящем железобетонном двухэтажном недостроенном гараже на первом этаже горели старые домашние вещи, пенопласт и стройматериала на общей площади 50 квадратных метров. Начальник дежурного караула Рамиз Касенов, старший пожарный Амантай Мухамеджанова и пожарный Дастан Сулейменов эвакуировали пять газовых баллонов ёмкостью 27 литров.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных была предотвращена угроза взрыва баллонов. Пожар был полностью ликвидирован», - добавила пресс-служба.

На месте пожара работали девять человек личного состава на двух машинах. Причина случившегося и ущерб от него устанавливаются.



