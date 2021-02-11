РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:17, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Пожарные вынесли пять газовых баллонов из огня в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дежурный караул пожарных тушил огонь в гараже частного дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Десятого января на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области поступило сообщение о пожаре гаража по улице Машхура Жусупа, 269», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    На место ЧП выехал дежурный караул подразделений пожарной части №3 в составе одного отделения.

    Как оказалось, на территории частного дома, в отдельно стоящем железобетонном двухэтажном недостроенном гараже на первом этаже горели старые домашние вещи, пенопласт и стройматериала на общей площади 50 квадратных метров. Начальник дежурного караула Рамиз Касенов, старший пожарный Амантай Мухамеджанова и пожарный Дастан Сулейменов эвакуировали пять газовых баллонов ёмкостью 27 литров.

    «Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных была предотвращена угроза взрыва баллонов. Пожар был полностью ликвидирован», - добавила пресс-служба.

    На месте пожара работали девять человек личного состава на двух машинах. Причина случившегося и ущерб от него устанавливаются.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:30
    Игре тогызкумалак обучают школьников в Кыргызстане
    Сегодня, 13:24
    Женский клуб KazEnergy будет использовать свои навыки в улучшении отраслевой ситуации – Лаззат Рамазанова
    Сегодня, 13:23
    Несколько улиц Караганды остались без электричества
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!