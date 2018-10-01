Пожарные в Астане спасли ребенка от падения со второго этажа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные пожарные спасли ребенка от падения с высоты второго этажа, сообщила пресс-служба ДЧС Астаны.

13 октября в 15:45 поступил звонок об угрозе падения ребенка по улице Габдуллина. Уже через 8 минут по прибытию на место вызова было установлено, что в окне второго этажа девятиэтажного жилого дома находится ребенок.

Пожарные установили трехколонную лестницу в окно.



«Благодаря оперативности и слаженности командира отделения Армана Сатайбаева и старшего пожарного - спасателя Ерлана Хамитбекова спасен ребенок 2014 года рождения. Состояние малыша удовлетворительное»,- говорится в сообщении.



Оказалось, что маленький ребенок остался дома без присмотра взрослых.