Пожарные спасли пострадавшую в аварии женщину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На трассе Кокшетау - Рузаевка пожарные извлекли травмированную пассажирку из искореженного автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Инцидент произошел 15 января. В 12.22 на пункт связи пожарной части №7 села Саумалколь Айыртауского района поступило сообщение о том, что на трассе Кокшетау - Рузаевка, между селами Комаровка и Антоновка, произошло дорожно-транспортное происшествие, требуется извлечь человека из автомашины.

На место ДТП немедленно выехал дежурный караул части, возглавляемый капитаном гражданской защиты Олжасом Кабдушевым. По прибытии выяснилось, что произошло лобовое столкновение двух легковых машин - Lexus и Volkswagen Passat. Из автомобиля Volkswagen Passat была спасена женщина 1977 года рождения, направлявшаяся из Есильского района в Имантау.

«Женщина, находившаяся на переднем сиденье около водителя, получила множественные травмы ног и была в шоковом состоянии. Счет шел буквально на минуты - ребята вскрыли дверцу и освободили зажатые искореженным металлом ноги пострадавшей. Осторожно перенесли ее на носилки и вместе с сотрудниками полиции и медицинскими работниками погрузили в машину скорой помощи. Она была экстренно доставлена бригадой скорой помощи в Айыртаускую районную больницу. Ее жизнь вне опасности», - прокомментировал спасательную операцию инженер районного отдела по ЧС лейтенант гражданской защиты Мурат Жамбылов.

Водителям обеих машин, находившимся в шоковом состоянии, также оказали помощь медицинские работники.