Пожарные спасли людей из горящего дома в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае по улице Чкалова горел пятиэтажный дом, эвакуированы люди, есть пострадавшие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

20 октября в 00:47 в г. Костанае по улице Чкалова загорелась квартира в пятиэтажке. На пункт связи «101» поступил звонок от соседей данной многоэтажке, которые сообщили о произошедшем.

«Пожарные спустя несколько минут приехали на место ЧС и обнаружили, что на втором этаже, на общей площади 7 квадратных метров горела мебель в зальном помещении, оконный проём и балкон из пластика. В квартире находилось двое человек, мужчина 1969 года рождения и женщина 1975 года рождения. Спасатели их немедленно эвакуировали, женщину по лестнице через окно. Мужчину пришлось эвакуировать через дверь, так как он передвигался с тростью. После успешной эвакуации, спасатели передали пострадавших карете медицинской помощи с диагнозом термические ожоги. У женщины 10-19 % поверхности тела, у хозяина квартиры 30-39%. К тому же выяснилось, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в ведомстве.

На данный момент пострадавшие находятся в травматическом отделении городской больницы города Костаная.

«Ликвидировать пожар удалось в 01:23. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. При пожаре все жильцы дома (20 человек из них 5 детей) самостоятельно эвакуировались, никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался»,- подытожили в ДЧС.