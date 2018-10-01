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Пожарные спасли хозяина дотла сгоревшего авто в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожарные спасли хозяина сгоревшего автомобиля в посёлке Майкаин Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«16 октября, в 04.42, в Баянаульском районе, в посёлке Майкаин, по улице Мира, 4, произошёл пожар в гараже на территории частного жилого дома на площади 36 квадратных метров. В гараже полностью выгорел автомобиль марки «TOYOTA ED», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области сегодня.
Пожар был локализован в 04.57, а ликвидирован в 05.30.
«С ожогами грудной клетки первой степени госпитализирован мужчина, 1965 года рождения. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов», - дополнили в региональном ДЧС.
На место тушения пожара выезжали два сотрудника ДЧС и одна машина.
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