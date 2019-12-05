Пожарные спасли 17 человек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 50 человек эвакуировали из многоэтажки в Алматы из-за горения электрощитовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вызов о том, что горит электрощитовая, от жильцов дома в микрорайоне Самал на пульт ДЧС поступил в 19:02. Обеспокоенные жильцы пожаловались на то, что из-за сильного задымления невозможно дышать, и в квартирах остались заблокированными люди.

«По прибытию в течение 9 минут к месту вызова подтвердилось сильное задымление на лестничных клетках, из-за чего оказались отрезаны пути эвакуации. Из окон и балконов верхних этажей, люди просили о помощи», - сообщили в ДЧС Алматы, уточнив, что звенья газодымозащитной службы немедленно начали спасать и эвакуировать людей из квартир 12-этажного жилого дома.

Как выяснилось, произошло возгорание кабельной шахты и электрощитовых с 1 по 12 этаж на общей площади 15 кв. м.

Принятыми мерами спасено 17 человек, из них 7 детей. Эвакуировано 55 человек, из них 15 детей.

«Спасение производили через лестничные клетки с помощью одеял и спасательных колпаков. Пожар ликвидирован меньше чем за час», - рассказала подробности в ДЧС.

На месте работало 6 единиц техники, 16 человек личного состава ДЧС, а также полицейские и медики.