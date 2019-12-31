Пожарные Риддера провели учения с участием Деда Мороза и Снегурочки

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Новый год – это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие сполохи салютов давно стали неизменными атрибутами Нового года.

А чтобы праздник запомнился только счастливыми моментами, стоит соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели продемонстрировали жителям Восточно-Казахстанской области, как может быть испорчен праздник, если не соблюдать правила безопасности, проведя учения с участием Деда Мороза и Снегурочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.









В предновогодней суете, у Деда Мороза в его резиденции на базе отдыха Громотуха, произошел условный пожар из-за перегрузки электрической сети. Дед Мороз в этот момент обходил свои владения и увидел дым, который валил из своего сказочного дома. А где же Снегурочка? А Снегурочка тем временем дома отдыхала перед праздником. Хорошо, что Дед Мороз помнил телефон пожарных – 101, и быстро позвонил им.





Прибыв к месту пожара, звено газодымозащитной службы специализированной пожарной части г. Риддера срочно отправилось на поиски пострадавших. Снегурочку вынесли из задымленной комнаты живой и невредимой. Затем очень быстро и оперативно «потушили пожар», не дав ему распространиться и уничтожить сказочный дом.





«Проведя такие учения, мы показали гражданам, как можно легко омрачить праздник. А чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать элементарные правила - использовать только сертифицированные фейерверки, гирлянды, правильно устанавливать елку, вдали от печей, обогревателей, не перегружать электропроводку. Желаем всем безопасного Нового года», - сказал Сергей Бородин, офицер группы гражданской обороны УЧС г. Риддера.











