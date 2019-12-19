Пожарные посты открывают в отдаленных селах Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открылся очередной пожарный пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, открываются посты в отдаленных населенных пунктах области. Это позволит повысить эффективность работы пожарных, вовремя реагировать и тем самым спасти жизни и имущество людей.

Недавно очередной пожарный пост открыли в селе Шукырколь района им. Г.Мусрепова. Поселок расположен примерно в часе езды от райцентра Новоишимское и на расстоянии около 300 км от Петропавловска.





Открытый в селе пожарный пост обеспечит противопожарной защитой населенные пункты: «15 лет Казахстана», Жанасу, Шукырколь - в которых проживают 3,5 тысячи человек.

Заместитель начальника ДЧС СКО Нурлан Атыгаев принял участие в открытии поста и подарил высокопроизводимые аппараты «Штиль». Посетил он и семьи пожарных, чтобы лично увидеть условия, в которых они проживают.





Всего в Северо-Казахстанской области 36 пожарных постов, защищающих отдаленные населенные пункты.