Пожарные машины смогут отапливать дома при авариях на котельных в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали о действиях в случае возникновения ЧС в зимний период, а также о необычной спецтехнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям, с 5 по 6 ноября по всей стране проводится Республиканская штабная тренировка «Қыс-2020». В первый день тренировки в ситуационном зале ДЧС со всеми службами гражданской защиты, акиматами районов в онлайн-режиме были отработаны действия на случай возникновения ЧС.

В ДЧС рассказали о своей спецтехнике, к примеру, многоцелевой пожарный автомобиль «АПМ» может обеспечивать бесперебойную подачу теплоснабжения жилого дома. По временной схеме автомобиль сможет переключить на себя нагрузку локальной котельной на период проведения восстановительных работ, что не позволит разморозить систему отопления в квартирах.

Всего в стране имеется 4 таких автомобиля, 2 из которых стоят на вооружении ДЧС Алматы.

«Пожарный автомобиль «АПМ» при аварии имеет возможность переключить на себя отопление двух многоэтажных жилых домов - до 60 квартир», - отметил временно и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.

Такой случай уже был. Тогда на время проведения аварийно-восстановительных работ ДЧС при помощи АПМ обеспечивала аварийную подачу тепла двух многоэтажек в течение полутора суток до ввода в строй новой котельной.

«К реагированию на ЧС в зимний период в городе имеется группировка сил и средств служб гражданской защиты в количестве: 1248 человек личного состава, 459 единиц техники, 10 единиц передвижных источников электропитания (дизельные электростанции). Для очистки снега на автомагистралях и улицах города имеется специальная снегоуборочная техника в количестве 1035 единиц техники, количество которого при необходимости будет увеличиваться, 33 тысячи тонн технической соли, 85 тысяч тонн отсева», - рассказали в ДЧС.