Пожарные Караганды из горящей девятиэтажки спасли 27 человек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 27 человек, из них 7 детей, спасли пожарные Караганды из горящей девятиэтажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области.

«В ночь на 25 ноября в 00 часов 54 минуты на пульт 101 поступил звонок от обеспокоенных жителей о задымлении в подъезде по адресу: г.Караганда, ул. Карбышева, дом 5. По прибытию первых пожарных расчетов в 01:01, происходило горение квартиры на первом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома», - говорится в сообщении.

В подъезде образовалось сильное задымление. Пожарные в аппаратах начали действовать с двух сторон. Пока с помощью лома вскрывали входную металлическую дверь, со стороны фасада ломали окно, так как именно с окон шел сильный густой дым. По всем этажам бойцы искали людей и выводили на свежий воздух. Многие не смогли самостоятельно покинуть дом из-за сильной задымленности, ждали помощи на балконах. Из квартир подъезда пожарные при помощи спасательных колпаков спасли 27 человек, из них 7 детей. Отключив электроэнергию от щитовой, приступили к тушению.

В 01:22 огнеборцы полностью ликвидировали пожар с минимальным материальным ущербом. Всего в тушении пожара был задействован 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

Произошло горение мебели и домашних вещей в спальном помещении 2-х комнатной квартиры на общей площади 12 кв.м.

Благодаря слаженным и своевременным действиям пожарных не допущено дальнейшего распространения огня.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.