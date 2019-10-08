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Пожарные датчики бесплатно устанавливают в домах малообеспеченных казахстанцев

8 Октября 2019 16:33
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Пожарные датчики бесплатно устанавливают в домах малообеспеченных казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами городов бесплатно устанавливает сигнальные датчики дыма и угарного газа для социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Совместно с органами социальной защиты, образования и здравоохранения проведен обход 217 650 частных жилых домов. В осмотренных домах было выявлено 66 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, то есть это каждый третий дом. Основные 30 тысяч нарушений были связаны с неправильной эксплуатацией электротехнических сетей и оборудования. Еще 27 тысяч были связаны с нарушениями в отапливаемых зонах», - сообщил заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Барат Дузукбаев на брифинге в КЧС.

Он отметил, что основное внимание в работе уделяется домам, в которых проживают нуждающиеся. Их списки подавали представители акиматов. Выявленные нарушения будут переданы в акиматы для дальнейшего контроля и ремонта, сказал Барат Дузукбаев.

«Акиматом города Алматы было выделено 22 млн тенге для установки сигнальных датчиков пожаротушения. Семь тысяч датчиков уже установили в домах социально уязвимых слоев населения города Нур-Султана»,- добавил заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД.

Ранее сообщалось об установке датчиков угарного газа в домах, где проживают семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные и многодетные семьи в ВКО и Карагандинской области.

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Ключевые слова: Социальная поддержка, МВД РК,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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