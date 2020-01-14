+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожарную машину пытались незаконно ввезти в Казахстан

14 Января 2020 09:35
Поделиться:
Пожарную машину пытались незаконно ввезти в Казахстан

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на пограничном посту «Бидаик» во время досмотра выявили два подозрительных автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Скопление из почти 200 автомашин на границе с Кыргызстаном объяснили в Комитете транспорта
Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили работу пограничных пунктов пропуска Казахстан ратифицировал изменения в Соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу Об изменениях в пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской  границе рассказал Бейбут Атамкулов

По информации отдела пограничного контроля воинской части 2032, во время досмотра автомобиля Toyota Mark 2 и пожарной машины HINO сотрудники пограничного наряда выявили расхождение VIN-номеров. Машины направили на углубленный досмотр.

По его результатам опасения подтвердились. Транспорт, следовавший из Омска в Нур-Султан, в Казахстан завозят незаконным путем. Машины передали в отдел полиции Уалихановского района для привлечения виновных лиц к ответственности.

«У обоих транспортных средств не совпадали номера кузовов автомашин с номерами, указанными в свидетельствах о регистрации. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей». Будут установлены все обстоятельства попытки перемещения транспортных средств через границу. У владельца – 47-летнего жителя столицы - запрошены все необходимые правоустанавливающие документы», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

фото: izhavia.su/news
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив