Пожарную машину пытались незаконно ввезти в Казахстан

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на пограничном посту «Бидаик» во время досмотра выявили два подозрительных автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации отдела пограничного контроля воинской части 2032, во время досмотра автомобиля Toyota Mark 2 и пожарной машины HINO сотрудники пограничного наряда выявили расхождение VIN-номеров. Машины направили на углубленный досмотр.

По его результатам опасения подтвердились. Транспорт, следовавший из Омска в Нур-Султан, в Казахстан завозят незаконным путем. Машины передали в отдел полиции Уалихановского района для привлечения виновных лиц к ответственности.

«У обоих транспортных средств не совпадали номера кузовов автомашин с номерами, указанными в свидетельствах о регистрации. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей». Будут установлены все обстоятельства попытки перемещения транспортных средств через границу. У владельца – 47-летнего жителя столицы - запрошены все необходимые правоустанавливающие документы», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.