Пожарное звено: квест для рудненских старшеклассников организовали спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В целях популяризации профессии пожарного-спасателя, обучения подрастающего поколения навыкам личной безопасности сотрудники гарнизона противопожарной службы города Рудный организовали квест на базе Северо-Казахстанского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессионально военизированной аварийно-спасательной службы», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Для проведения мероприятия пригласили учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений города.

«По задумке организаторов в результате пожара в подвале жилого дома оказался человек в задымленной зоне. В условиях непригодных для нормального дыхания звену газодымозащитной службы предстояло отыскать и вынести условно пострадавшего на свежий воздух в безопасное место. Чтобы действия участников квеста были четкими и слаженными, с ними провели инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе в условной задымленной зоне», - рассказали в ведомстве.

Из двенадцати ребят сформировали четыре звена. Для выполнения боевой задачи каждое звено облачили в полную боевую одежду и оснастили минимальным инвентарем: шанцевым инструментом, фонарем, сцепкой, путевым шпагатом, радиостанцией. Затем звенья включились в дыхательные аппараты со сжатым воздухом и поочередно спускались в подвал.

«В темном помещении газодымозащитники передвигались колонной по одному вдоль стен, по маршам лестничных клеток. По пути следования им приходилось преодолевать различные препятствия. С поставленной задачей справились все звенья», - отметили в ДЧС.

По окончанию квеста учащиеся поделились пережитыми эмоциями и ощущениями, приобретенным опытом, ведь побывать в таких необычных условиях им пришлось впервые. Среди старшеклассников оказались и те, кто пожелал посвятить себя в будущем профессии пожарного.