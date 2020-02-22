Пожарное депо откроют в районе «Байконыр» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожарное депо начнёт работу в столице в текущем году, проводится закуп пожарной спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства пожарного депо для быстрого реагирования и тушения пожаров. Здание состоит из 4 этажей, расположено в районе Байконыр.

Для пожарных созданы все условия для работы: мастерская, аккумуляторная, спортивный зал с комнатой психологической разгрузки, учебный класс, комната инструктажа населения и т.д. Кроме этого, на 3 этаже для работников предусмотрено общежитие, на 4 – квартиры. На территории депо планируется размещение учебной башни, 100-метровой полосы с препятствиями и универсальная площадка.

Также во время объезда аким столицы Алтай Кульгинов посетил Индустриальный парк №1: руководители предприятий озвучили свои вопросы и предложения. Акиматом вопросы взяты в работу.