25 Мая 2022 10:29

Пожарно-тактические навыки тушения огня на природе отработали спасатели Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожарно-тактические учения «Огонь-2022» провели спасатели в горах Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

24 мая для проверки готовности сил и средств служб, привлекаемых на ликвидацию природных пожаров, в Алматы проведено пожарно-тактическое учение «Огонь-2022».

По замыслу учений, пожар обнаружен летчиком наблюдателем Алматинского отделения авиаохраны лесов на юго-западном склоне ущелья бассейна реки «Киши Алматы» (около плотины Медео) площадь условного пожара составила более 2,5 га. Из-за порывов ветра площадь пожара стала увеличиваться и создалась угроза отдыхающим туристам, а также перехода огня на лесной массив Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

После получения сообщения, диспетчерской службой ДЧС города, согласно алгоритма действий, для оказания помощи представителям лесничества направлены к месту «пожара» все необходимые городские службы, включая авиацию. Произведен сброс воды непосредственно в очаг условного пожара.

В рамках учений отработаны практические действия по организации тушения природного пожара, эвакуации из зоны ЧС, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Лесной массив Национального парка отличается своеобразным ландшафтом и труднодоступной горной местностью, где тушение пожаров возможно только с применением авиации.

«Одним из посещаемых мест для туризма и жемчужиной города является близость гор Заилийского Алатау, покрытых лесными массивами. Основной лесообразующей породой горных массивов является тянь-шанская ель и лиственница, в предгорных массивах преобладает береза, тополь, осина, кустарниковые породы. Обеспечить сохранность лесов и безопасное пребывание туристов и гостей в лесной зоне – наша задача», - отметил начальник ДЧС города Алматы Руслан Касыбаев.

Всего на учениях было задействовано 142 человека, 27 единиц специализированной техники, два квадрокоптера и два воздушных судна.

С начала текущего года на территории города Алматы зарегистрировано на 40 % меньше загорания сухой растительности, чем за аналогичный период прошлого года со снижением площади загорания сухой растительности на 70 %.

«Таких показателей достигли благодаря превентивным мерам совместно с акиматами районов. На сегодняшний день создано 26 км минерализованных полос и скошена сухая растительность на общей площади 61 га», - проинформировал Руслан Касыбаев.

С 1 мая 2022 года ДЧС проведено 55 рейдов, пресечено 23 факта нарушений правил пожарной безопасности, привлечено к административной ответственности 23 человека. 21 из них получили наказание по статье 505 в виде предупреждения, двое по статье 367 Административного кодекса РК в виде штрафа на общую сумму 76 тыс. 575 тенге.

«Уважаемые граждане! При посещении горно-лесной местности соблюдайте требования правил пожарной безопасности и не разводите костры, не курите и не бросайте горящие спички, окурки!, - предупредили сотрудники ДЧС Алматы.



