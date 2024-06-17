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    13:52, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Пожарным машинам негде взять воду в 285 селах СКО

    пожарная машина
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    В 285 селах Северо-Казахстанской области нет альтернативных источников водоснабжения, предназначенных для тушения пожаров. Об этом заявили в филиале партии AMANAT, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы филиала партии, вопрос подготовки региона к пожароопасному периоду обсудили на заседании депутатской фракции.

    Начальник управления государственного пожарного контроля Аслан Ахметжанов сообщил, что местные исполнительные органы не решают вопрос по устройству искусственных, естественных водоёмов и скважин различной глубины в 285 населённых пунктах. То же самое касается устройства пожарных пирсов для забора воды. Слабо организована работа по очистке населённых пунктов от сухой растительности, камыша, мусора и других горючих отходов, по устройству минерализованных полос вдоль автомобильных дорог.

    — Для обеспечения безопасности вокруг населённых пунктов необходимо создать 2 177 км минерализованных полос, на сегодня создано 1 678 км. В лесных массивах опашка не завершена. Особое внимание необходимо уделить вопросу эвакуации людей и домашнего скота из опасных зон на случай возникновения пожаров. Однако ни одним районом не определены места временной эвакуации, отсутствуют схемы размещения населения и домашнего скота, — проинформировал А. Ахметжанов.

    Пожароопасный сезон в регионе — в разгаре. Столбик термометра поднимается выше 30 градусов.

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования сейчас в готовность приведены 14 лесных пожарных станций, 25 пожарных автомашин, 87 тракторов с прицепными орудиями, 30 пожарных емкостей. Для своевременного информирования и связи имеется 810 радиостанций, функционирует 16 интерактивных систем видеонаблюдения и используются 3 беспилотных летательных аппарата для мониторинга лесного фонда. Создан запас ГСМ в объеме 80 тонн.

    Ранее на брифинге А.Ахметжанов отмечал, что в этом году весна и начало лето в регионе дождливые. Погода уменьшила класс пожарной опасности. Во многом благодаря этому по области еще не зарегистрировали ни одного лесного пожара. Тогда как в прошлый пожароопасный сезон к этому времени их было уже 17. Но произошли 25 возгораний сухой травы и камыша и степной пожар на площади в четыре гектара.

    Всего по области зафиксировали почти 190 пожаров, из которых 74% приходятся на жилой сектор.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Пожарные Вода Дефицит воды
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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