Пожарники Мангистау получили новую спецтехнику

31 единицу новой спецтехники получили сотрудники ДЧС Мангистауской области. Среди переданных автомобилей - автоцистерны, автомобили для пожаротушения, связи и освещения, а также специализированные автомобили для аварийно-спасательных операций, кинологической службы, газодымозащитной службы и другие важные технические средства, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

На передаче спецтехники присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев, почетные ветераны органов по чрезвычайным ситуациям и представители ключевых компаний, участвовавших в приобретении этой техники.

Жумабай Карагаев пожелал сотрудникам ДЧС Мангистауской области успехов в их работе и подчеркнул, что обновление пожарной техники непосредственно повысит эффективность и качество их службы.

- Новая спецтехника позволит нашим спасателям оперативно и успешно реагировать на чрезвычайные ситуации, спасать жизни и обеспечивать безопасность наших граждан, - подчеркнул Жумабай Карагаев.

По последним данным, материально-техническое оснащение парка пожарной техники Мангистауской области составляет 90%. Новое оборудование дополнит их возможности и улучшит реагирование на чрезвычайные ситуации. Общее количество автомобилей ДЧС Мангистауской области для пожаротушения и аварийно-спасательных операций составляет 127 единиц, включая 109 пожарных автомобилей и 18 технических единиц оперативно-спасательных отрядов. С 2014 по 2022 годы благодаря поддержке акимата области было приобретено более 30 единиц техники за счет средств местного бюджета. В этом году, впервые, было закуплено 31 новое техническое средство, из которых 29 единиц были приобретены с использованием финансового лизинга, а две единицы - за счет местного бюджета. Вся техника произведена в Казахстане компанией «Камаз-инжиниринг» и закуплена через АО «Фонд развития промышленности».

Фото: сайт акимата Мангистауской области