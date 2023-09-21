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    07:38, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пожарники Мангистау получили новую спецтехнику

    пожарные машины
    Фото: сайт акимата Мангистауской области
    31 единицу новой спецтехники получили сотрудники ДЧС Мангистауской области. Среди переданных автомобилей - автоцистерны, автомобили для пожаротушения, связи и освещения, а также специализированные автомобили для аварийно-спасательных операций, кинологической службы, газодымозащитной службы и другие важные технические средства, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области. 
     

    На передаче спецтехники присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев, почетные ветераны органов по чрезвычайным ситуациям и представители ключевых компаний, участвовавших в приобретении этой техники.

    Жумабай Карагаев пожелал сотрудникам ДЧС Мангистауской области успехов в их работе и подчеркнул, что обновление пожарной техники непосредственно повысит эффективность и качество их службы.

    - Новая спецтехника позволит нашим спасателям оперативно и успешно реагировать на чрезвычайные ситуации, спасать жизни и обеспечивать безопасность наших граждан, - подчеркнул Жумабай Карагаев.

    По последним данным, материально-техническое оснащение парка пожарной техники Мангистауской области составляет 90%. Новое оборудование дополнит их возможности и улучшит реагирование на чрезвычайные ситуации. Общее количество автомобилей ДЧС Мангистауской области для пожаротушения и аварийно-спасательных операций составляет 127 единиц, включая 109 пожарных автомобилей и 18 технических единиц оперативно-спасательных отрядов. С 2014 по 2022 годы благодаря поддержке акимата области было приобретено более 30 единиц техники за счет средств местного бюджета. В этом году, впервые, было закуплено 31 новое техническое средство, из которых 29 единиц были приобретены с использованием финансового лизинга, а две единицы - за счет местного бюджета. Вся техника произведена в Казахстане компанией «Камаз-инжиниринг» и закуплена через АО «Фонд развития промышленности».

    ДЧС
    Фото: сайт акимата Мангистауской области

     

    - Приобретение 30 новых единиц техники в один момент является важным для Мангистауской области. Ранее неоднократно пополняли материально-техническую базу, но в этом году впервые благодаря поддержке акимата области удалось осуществить такой масштабный скачок в развитии парка пожарной техники. Мы как пожарные преследуем главную цель - обеспечивать безопасность жизни и благополучие нашего населения, а также защищать интересы нашей страны. Для успешного выполнения этих задач нам необходима современная техника, которая позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации,- сказал министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов

    Теги:
    Мангистауская область ДЧС
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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