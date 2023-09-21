Пожарники Мангистау получили новую спецтехнику
На передаче спецтехники присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев, почетные ветераны органов по чрезвычайным ситуациям и представители ключевых компаний, участвовавших в приобретении этой техники.
Жумабай Карагаев пожелал сотрудникам ДЧС Мангистауской области успехов в их работе и подчеркнул, что обновление пожарной техники непосредственно повысит эффективность и качество их службы.
- Новая спецтехника позволит нашим спасателям оперативно и успешно реагировать на чрезвычайные ситуации, спасать жизни и обеспечивать безопасность наших граждан, - подчеркнул Жумабай Карагаев.
По последним данным, материально-техническое оснащение парка пожарной техники Мангистауской области составляет 90%. Новое оборудование дополнит их возможности и улучшит реагирование на чрезвычайные ситуации. Общее количество автомобилей ДЧС Мангистауской области для пожаротушения и аварийно-спасательных операций составляет 127 единиц, включая 109 пожарных автомобилей и 18 технических единиц оперативно-спасательных отрядов. С 2014 по 2022 годы благодаря поддержке акимата области было приобретено более 30 единиц техники за счет средств местного бюджета. В этом году, впервые, было закуплено 31 новое техническое средство, из которых 29 единиц были приобретены с использованием финансового лизинга, а две единицы - за счет местного бюджета. Вся техника произведена в Казахстане компанией «Камаз-инжиниринг» и закуплена через АО «Фонд развития промышленности».
- Приобретение 30 новых единиц техники в один момент является важным для Мангистауской области. Ранее неоднократно пополняли материально-техническую базу, но в этом году впервые благодаря поддержке акимата области удалось осуществить такой масштабный скачок в развитии парка пожарной техники. Мы как пожарные преследуем главную цель - обеспечивать безопасность жизни и благополучие нашего населения, а также защищать интересы нашей страны. Для успешного выполнения этих задач нам необходима современная техника, которая позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации,- сказал министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов