Пожарные с сиренами ехали на вызов и попали в ДТП в Кокшетау

Пожарный автомобиль, следующий на оперативный выезд с включенными проблесковыми маячками, попал в ДТП в городе Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария случилась 7 июня в 23 часа на пересечении улиц Абая-Пушкина города Кокшетау. Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, пожарный автомобиль спасателей следовал на оперативный выезд с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

— Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По данному факту начато служебное расследование. Правовую оценку действиям участников ДТП даст департамент полиции Акмолинской области в рамках установленного законодательством порядка, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области уточнили, что ДТП было с участием автомобиля Hyundai Solaris.

— В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству, — пояснили в полиции.

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