Пожарная опасность сохраняется в регионах Казахстана

На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, юге Алматинской области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-западе Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман.

На юге Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Северо-Казахстанской области на востоке ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. 10-11 октября на севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.