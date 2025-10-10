Пожарная опасность сохраняется в регионах Казахстана
В 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на пятницу, 10 октября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.
На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на севере, юге Алматинской области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На юго-западе Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.
Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.
В области Жетысу ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов.
В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман.
На юге Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в Северо-Казахстанской области на востоке ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.
В Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. 10-11 октября на севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.