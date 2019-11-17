«Пожарная безопасность в каждый дом»: спасатели провели акцию в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный ДЧС провели масштабную акцию «Пожарная безопасность в каждый дом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

Департаментом по ЧС г. Нур-Султан организована масштабная акция «Пожарная безопасность в каждый дом».

Заместитель председателя КЧС МВД РК Барат Дузакбаев и заместитель начальника ДЧС г. Нур-Султан Маргулан Аманбаев проведя инструктаж с личным составом и участниками акции, разделившись по группам на четыре района жилого сектора столицы, это район Сарыарка – СО «Полянка», район Алматы – левая сторона Юго-Востока, район Байконыр – Лесозавод, район Есиль – Ильинка, ЖМ «Пригородный», Газмашаппаратура, ДО «Западный» провели подворовой обход с распространением памяток, установкой датчиков угарного газа. В ходе обходов основной акцент делается на устройство печей и дымоходов, электронагревателей.

Согласно статистике за 10 месяцев текущего года по городу зарегистрировано 484 пожара, что на 5% меньше, чем в прошлом году (2018 год – 509), при которых погибло 13 человек, из них 5 детей (2018-9 человек). Материальный ущерб от пожаров составил 2 млн. 85 тыс. тенге (2018 г. – более 345 млн.). Травмировано на пожарах 37 человек (снижение на 7,5%, 2018 г. - 40), из них детей - 14(-7%, 2018 г. –15). От отравления угарным газом, в результате нарушений требований пожарной безопасности без возникновения пожара, травмировано 42 человека (+55%, 2018 г. - 27), из них детей –26 (+37%, 2018 г. - 19). В жилом секторе за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 225 пожара (-6%, 10 мес. 2018 – 241), в результате которых погибло 10 человек (+2 р., 10 мес. 2018 – 5).

«Уважаемые жители и гости столицы! Будьте внимательны при устройстве и эксплуатации отопительных печей, электроустановок! Не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями. Не оставляйте затопленные печи без присмотра, не допускайте их эксплуатацию с невыполненными мероприятиями необходимыми для соблюдения требования норм и правил пожарной безопасности, так как это может привести к печальному итогу. В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости», - говорится в сообщении.



