Пожар вспыхнул в жилом комплексе в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в жилом комплексе «7 бочек» на левом берегу столицы, передает МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны подтвердил информацию.

«Сегодня в 13:34 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Сыганак, 20. По прибытии пожарных было установлено, что горит наружная часть 16-го этажа. В 14:08 пожар был полностью потушен», - сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось, что в частном четырехэтажном жилом доме мансардного типа, переоборудованном под общежитие, произошло загорание мансардного этажа на предварительной площади 500 квадратных метров. Столичные пожарные более двух часов вели борьбу с огнем.