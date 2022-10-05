14:36, 05 Октябрь 2022 | GMT +6
Пожар вспыхнул в жилом комплексе в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в жилом комплексе «7 бочек» на левом берегу столицы, передает МИА «Казинформ».
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны подтвердил информацию.
«Сегодня в 13:34 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Сыганак, 20. По прибытии пожарных было установлено, что горит наружная часть 16-го этажа. В 14:08 пожар был полностью потушен», - сообщили в пресс-службе департамента.
Ранее сообщалось, что в частном четырехэтажном жилом доме мансардного типа, переоборудованном под общежитие, произошло загорание мансардного этажа на предварительной площади 500 квадратных метров. Столичные пожарные более двух часов вели борьбу с огнем.