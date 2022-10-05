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    14:36, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Пожар вспыхнул в жилом комплексе в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в жилом комплексе «7 бочек» на левом берегу столицы, передает МИА «Казинформ».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны подтвердил информацию.

    «Сегодня в 13:34 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Сыганак, 20. По прибытии пожарных было установлено, что горит наружная часть 16-го этажа. В 14:08 пожар был полностью потушен», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Ранее сообщалось, что в частном четырехэтажном жилом доме мансардного типа, переоборудованном под общежитие, произошло загорание мансардного этажа на предварительной площади 500 квадратных метров. Столичные пожарные более двух часов вели борьбу с огнем.



    Теги:
    Видео Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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