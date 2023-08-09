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Пожар вспыхнул в ТЦ Евразия

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Августа 2023, 17:14
Пожар вспыхнул в ТЦ Евразия Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в торговом центре «Евразия» возник пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу МЧС.

9 августа в 15:57 пожарные подразделения ДЧС г.Астаны выехали по повышенному номеру вызова о возгорании в ТЦ «Евразия».

По прибытию огнеборцев установлено, что на первом этаже произошло возгорание вещей и обшивки стены бутика на площади 20 кв.м.

Силами огнеборцев пожар локализован в 16:11 и ликвидирован в 16:33. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 68 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС г.Астаны.


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