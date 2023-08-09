Пожар вспыхнул в ТЦ Евразия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в торговом центре «Евразия» возник пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу МЧС.



9 августа в 15:57 пожарные подразделения ДЧС г.Астаны выехали по повышенному номеру вызова о возгорании в ТЦ «Евразия».

По прибытию огнеборцев установлено, что на первом этаже произошло возгорание вещей и обшивки стены бутика на площади 20 кв.м.

Силами огнеборцев пожар локализован в 16:11 и ликвидирован в 16:33. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 68 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС г.Астаны.