Пожар вспыхнул в природном резервате «Ак Жайык» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На территории государственного природного резервата «Ак Жайык» произошло возгорание сухой травы и тростниковых зарослей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» произошло возгорание сухой травы и камыша. Пожар начался на побережье Каспийского моря примерно в 20 километрах к юго-западу от пригородного села Еркинкала. В тушении огня были задействованы 1 единица техники и 5 человек личного состава Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и 35 сотрудников государственного природного резервата «Ак Жайык», использовавших 2 единицы техники, 4 плавсредства, 4 мотопомпы. Возгорание камыша было локализовано и полностью ликвидировано. Площадь возгорания составляет 1 гектар»,- сообщает пресс-служба ДЧС региона.

В настоящее время сотрудниками Государственного природного резервата «Ак Жайык» на побережье моря организовано дежурство.