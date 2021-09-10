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    22:50, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пожар вспыхнул в природном резервате «Ак Жайык» в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На территории государственного природного резервата «Ак Жайык» произошло возгорание сухой травы и тростниковых зарослей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» произошло возгорание сухой травы и камыша. Пожар начался на побережье Каспийского моря примерно в 20 километрах к юго-западу от пригородного села Еркинкала. В тушении огня были задействованы 1 единица техники и 5 человек личного состава Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и 35 сотрудников государственного природного резервата «Ак Жайык», использовавших 2 единицы техники, 4 плавсредства, 4 мотопомпы. Возгорание камыша было локализовано и полностью ликвидировано. Площадь возгорания составляет 1 гектар»,- сообщает пресс-служба ДЧС региона.

    В настоящее время сотрудниками Государственного природного резервата «Ак Жайык» на побережье моря организовано дежурство.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС
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