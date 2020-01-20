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Пожар вспыхнул в одном из торговых домов Талдыкоргана: пострадала женщина

20 Января 2020 16:25
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Пожар вспыхнул в одном из торговых домов Талдыкоргана: пострадала женщина

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане на территории крупного торгового центра «Даулет» вспыхнул пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

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«20 января в 14:31 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане возле ТД «Даулет», на территории рынка произошло загорание киосков. Благодаря слаженным действиям сотрудников ДЧС Алматинской области, распространение огне не допущено. Пожар ликвидирован в 14:54, силами 39 человек и 11 ед. техники. Общая площадь пожара составило 60 кв.м», - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Отмечается также, что пострадал один человек.



«До прибытия пожарных подразделений пострадал один человек. Гражданка 1981 г.р., была доставлена в областную больницу с диагнозом ожог первой степени лица. Предварительно пожар произошел во время жарки хлебобулочной продукции (баурсаков), в пластиковом киоске», - дополнили в пресс-службе ДЧС области.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Хасан Еспанов

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