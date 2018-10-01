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Пожар вспыхнул на территории мясоконсервного комбината в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Из горящего здания на территории Семипалатинского мясоконсервного комбината пожарные вовремя успели вынести газовый баллон объемом 50 литров и 3 ацетиленовых баллона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УЧС города Семей.
В конце рабочей недели на пульт службы «101» города Семей поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Краснознаменная.
По прибытию к месту вызова огнеборцы установили, что на территории Семипалатинского мясоконсервного комбината в отдельно стоящем недействующем 5-этажном здании (бывший холодильный цех) горели деревянные конструкции межэтажных перекрытий, межкомнатные перегородки.
На месте пожара был создан оперативный штаб и два боевых участка. Задача первого боевого участка состояла в тушении пожара с правого крыла здания, а задача второго участка - в ликвидации пламени с противоположной стороны. В ходе тушения пожара пожарные вынесли из горящего дома 1 газовый баллон объемом 50литров и 3 ацетиленовых баллона.
Площадь пожара составила 180 квадратных метров. По причине пожара отрабатываются версии - неосторожное обращение с огнем и нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. В ликвидации пожара было задействовано 9 единиц техники и 58 человек личного состава службы пожаротушения.
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